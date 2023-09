Cavinato acusa positivo num controlo antidoping e rescinde com o Sporting

Diego Cavinato revelou ter acusado positivo num controlo antidoping . Em consequência, o Sporting anunciou que "ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável". Foi o próprio ala ítalo-brasileiro, de 38 anos, a dar conta do sucedido nas suas redes sociais, dizendo que tomou um "medicamento acelerador do metabolismo para perder algum peso ganho devido à paragem" provocada por um traumatismo craniano em treino, mas sem saber que a substância em causa era proibida pela ADoP."Fi-lo de consciência tranquila e sem pensar que continha uma substância proibida pela Autoridade Antidopagem e, infelizmente, sem consultar um profissional de saúde. Esse erro custou-me um controlo positivo depois de dezenas e dezenas ao longo da minha carreira, sem nunca ter tido qualquer problema. Um erro inadvertido da minha parte levou-me a um possível castigo, que precipitará uma paragem que espero que seja curta, mas que inviabiliza a minha participação desportiva no médio prazo", lamenta o brasileiro, que na mesma nota deixa também vários pedidos de desculpas.Já o clube leonino manifestou "solidariedade" para com Cavinato, lamentando este desfecho: "É com um profundo sentimento de tristeza que o Sporting Clube de Portugal informa, na sequência dos acontecimentos já relatados, reconhecidos e lamentados pelo atleta Diego Cavinato, que ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável.""É com um profundo sentimento de tristeza que o Sporting Clube de Portugal informa, na sequência dos acontecimentos já relatados, reconhecidos e lamentados pelo atleta Diego Cavinato, que ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável.Foi uma parceria de oito temporadas da qual resultaram muitas conquistas: duas Ligas dos Campeões, seis Campeonatos Nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e quatro Supertaças.O Sporting Clube de Portugal manifesta a sua solidariedade com o jogador, que prontamente se colocou ao dispor de todas as entidades a fim de esclarecer a verdade.Ao Diego Cavinato, o Sporting Clube de Portugal agradece todos os anos de muito Esforço, Dedicação, Devoção, que tanta Glória trouxe ao Clube, e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais."