Cavinato e Merlim asseguram preparação do Sporting para a Liga dos Campeões

Os alas Diego Cavinato e Alex Merlim afirmaram que a equipa do Sporting está preparada para a Liga dos Campeões de futsal, na qual querem repetir o êxito de 2018/19 e voltar a ser campeões europeus.

"Esperamos vir a fazer uma grande competição. Onde o Sporting vai, é sempre para ser campeão e, nesta competição, não seria de outra forma", asseverou Diego Cavinato, à agência Lusa, que considera que "o cansaço fica de lado" numa competição "de equipas grandes".

Sendo a Liga dos Campeões uma das provas "que todo o jogador gosta de jogar", Alex Merlim apontou que os 'leões' estão "a trabalhar para chegar da melhor maneira possível" à fase final do torneio, que este ano se disputa com oito equipas, em Zadar, na Croácia.

"Quem joga cá, tem de estar preparado para estes momentos. É um dos momentos mais importantes da época. Toda a competição em que entramos é para vencer e aqui não podemos pensar diferente", sublinhou Merlim, em declarações à Lusa.

Os dois internacionais italianos, ambos de origem brasileira, apontam o foco, primeiro, para o adversário dos quartos de final, o KPRF Moscovo, só pensando nas restantes partidas em caso de triunfo, num discurso pautado por elogios ao atual campeão russo.

"É uma grande equipa. Tem jogadores experientes, brasileiros, russos e espanhóis. Sabemos da qualidade deles, mas também nós temos uma grande qualidade. Esperamos um jogo difícil e, se tudo correr bem, sair com uma vitória", salientou Cavinato.

Já Alex Merlim alertou para a necessidade de respeitar o rival: "É uma equipa bastante competitiva em todos os sentidos. Merece todo o respeito, como temos feito com todos os adversários. A melhor maneira de entrar e jogar uma partida é respeitando o adversário".

Cavinato, de 35 anos, olha para a ansiedade existente no seio do plantel e o "frio na barriga" como "uma coisa boa", alicerçada no "bom momento de forma" do Sporting, resultante da conquista da Taça da Liga, o que "é sempre bom para ganhar confiança".

Já Merlim, um ano mais novo, considera que a experiência do conjunto 'leonino' ajuda a encarar a presença na fase decisiva da Liga dos Campeões "de uma forma natural", embora recorde que, na última temporada, após a conquista, o Sporting falhou o acesso à 'final four'.

O formato da competição, modificada este ano devido à pandemia de covid-19, coloca os potenciais finalistas a realizarem três jogos numa semana, num sem "jogos fáceis", com "oito equipas de alto nível" que obrigarão o Sporting a "entrar a 200% nos jogos".

"Passando os quartos de final, há um tempo mais curto de preparação para o próximo adversário. Creio que a comissão técnica e o 'staff' têm visto também uma possível meia-final e final, mas não tem como pensar mais à frente sem passar os quartos de final", reforçou Alex Merlim, que, com 33 passes para golo, figura no topo das assistências no campeonato luso.

Instado a revelar o segredo para estarem todos os anos na discussão de todos os títulos que disputam, Merlim lembrou que "chegar ao topo é fácil, difícil é manter", embora os pupilos do treinador Nuno Dias trabalhem "duro, jogo após jogo, treino após treino, sempre pensando em vencer e no melhor para a equipa".

O Sporting, vencedor da Liga dos Campeões em 2018/19, defronta o KPRF Moscovo na quinta-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), e, em caso de triunfo, defronta, no sábado, o vencedor da partida entre o Inter Movistar, de Espanha, e o Gazprom-Ugra, da Rússia.

A final está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), com todos os jogos no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.