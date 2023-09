Cavinato explica controlo antidoping positivo e assume: «É um dos dias mais difíceis da minha vida»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Cavinato (@cavinato17)

Através de uma longa mensagem na rede social Instagram, Diego Cavinato deixou a sua primeira nota pública relativa ao controlo antidoping positivo que lhe foi detetado e assumiu que tudo se deveu a um erro cometido de forma "infantil". Numa declaração na qual diz estar a viver "um dos dias mais difíceis" da sua vida, o ítalo-brasileiro lembra o seu legado de "profissionalismo, dedicação e compromisso" e explicou que a substância detetada estava presente num medicamento que tomou para a perda de peso."No passado junho, e depois de mais de uma semana de paragem, provocada por um traumatismo craniano em treino, e sem qualquer má-fé da minha parte, tomei um medicamento acelerador do metabolismo para perder algum peso ganho devido à paragem. Fi-lo de consciência tranquila e sem pensar que continha uma substância proibida pela Autoridade Antidopagem e, infelizmente, sem consultar um profissionald e saúde. Esse erro custou-me um controlo positivo depois de dezenas e dezenas ao longo da minha carreira, sem nunca ter tido qualquer problema. Um erro inadvertido da minha parte levou-me a um possível castigo, que precipitará uma paragem que espero que seja curta, mas que inviabiliza a minha participação desportiva no médio prazo", lamenta o brasileiro, que na mesma nota deixa também vários pedidos de desculpas."À minha família. Aos meus colegas. Ao Sporting Clube de Portugal. Aos meus adversários. A todos os que sempre admiraram o meu trabalho. Sou o mesmo Cavinato de sempre. Apenas errei de forma mais inocente e infantil que um ser humano pode fazer. Um erro pelo qual terei de pagar".Cavinato aproveita ainda para deixar uma recomendação a propósito desta situação: "nunca devemos tomar qualquer medicamento sem ser com a consulta, prescrição e autorização de um profissional de saúde".O ítalo-brasileiro deixa ainda uma nota pela sua carreira ao serviço do Sporting - com 341 jogos em 340 golos -, falando num "pior autogolo, que nunca devia nem queria ter marcado". "Não queria que fosse desta forma, mas Deus assim quis e, a partir de hoje e para sempre, serei mais um na torcida em cada jogo".A fechar, Cavinato assegura que "nunca quis tomar vantagem indevida de ninguém" e pede para que, depois de pagar pelo erro cometido "que o tempo ajude a recordar tudo o que de bom" deu e fez em Portugal.