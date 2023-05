Cavinato renova com o Sporting aos 38 anos

Diego Cavinato viu esta sexta-feira a ligação com o Sporting renovada, aos 38 anos de idade. O ala internacional italiano alcançou 23 títulos de leão ao peito desde que chegou ao clube em 2015, proveniente do Acqua e Sapone, de Itália."Tenho um enorme prazer em continuar a representar o nosso Sporting", disse num vídeo de apresentação... levado a cabo pelo próprio. "Estou muito feliz por renovar e por continuar a fazer parte da família sportinguista. Obrigado por todo o apoio e obrigado sportinguistas", disse ainda o jogador que tem já mais de 300 golos marcados pelos leões.Cavinato é o melhor marcador do campeonato português, com 33 golos apontados em 2022/23.