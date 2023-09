Cavinato suspenso três anos por doping

A Autoridade Nacional Antidopagem (ADoP) revelou esta sexta-feira que Diego Cavinato será suspenso por três anos, depois de ter acusado oxandrolona num controlo antidoping.O jogador de futsal de 38 anos, que entretanto rescindiu com o Sporting, já explicou que tomou um "medicamento acelerador do metabolismo para perder algum peso ganho devido à paragem", provocada por um traumatismo craniano em treino, mas sem saber que a substância em causa era proibida pela ADoP.Confirma-se, assim, a notícia avançada por, de que o ala arriscava uma suspensão de quatro anos, mas que a pena podia ser reduzida para três caso admitisse a violação da norma antidopagem, aceitando a suspensão.O nosso jornal apurou também que o controlo foi realizado a 13 de junho, no Pavilhão da Luz, após o jogo 2 da final do playoff com o Benfica.