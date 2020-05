Chaguinha no Betis

O brasileiro Chaguinha terminou contrato com o Benfica e vai sair para o futsal espanhol, devendo ser anunciado em breve como o primeiro reforço do Betis (clube que acaba de ser promovido à 1ª Divisão). Aos 31 anos, e após seis temporadas ao serviço dos encarnados – período em que ajudou a conquistar dois campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e três Taças da Liga –, o ala agradava aos responsáveis do Sporting, mas a transferência não se concretizou à luz do pacto de não agressão atualmente em vigor entre os rivais e que é válido para todas as modalidades à exceção do desporto feminino.

Chaguinha tinha propostas financeiramente superiores de clubes italianos (o Real San Giuseppe queria juntá-lo a Elisandro, outro ex-Benfica) – e russos, mas acabou por optar pelo Betis, que lhe apresentou um projeto sólido e ambicioso de lutar pelos lugares cimeiros.

O brasileiro junta-se assim a André Coelho (Barcelona) e Bruno Coelho (ACCS Paris Asnieres, de Ricardinho) no lote das saídas do plantel benfiquista – o guarda-redes Cristiano, que esteve cedido ao Eléctrico, também deixou a Luz para rumar aos belgas do Halle-Gooik –, cujo orçamento para a próxima temporada será alvo de uma revisão em baixa devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.