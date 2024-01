Chishkala arrasa Taynan: «Perdeu qualquer respeito e o direito de ser considerado um atleta»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? (@chishkala)

A entrada em campo de Taynan na final da Taça da Liga de futsal, conquistada pelo Sporting frente ao Benfica, continua a dar que falar. Numa altura do encontro em que era suplente, o jogador dos leões invadiu a quadra para cortar um ataque das águias. Depois das fortes declarações de Mário Silva ou do pedido de repetição do jogo por parte do clube encarnado, agora foi o companheiro de profissão Ivan Chishkala a reagir, arrasando o ala dos verdes e brancos.Numa publicação na sua conta de Instagram, o russo do Benfica fala mesmo num ato "horroroso e vergonhoso que viola o princípio básico sobre o qual o desporto foi fundado", exigindo ainda que Taynan se retrate perante todos. "É de lamentar, mas o Taynan nem sequer entende o que fez. Ele violou o código do atleta e deve antes de tudo pedir desculpa pela sua ação. Não só a todos os jogadores do Benfica e do Sporting, mas também a todos os que jogam em Portugal e não só", pode ler-se."Anda por aí a postar as suas fotos com a taça como se nada tivesse acontecido e fica feliz com a vitória, apesar do facto de que, por causa disso, violou todas as regras escritas e não escritas do desporto. Perdeu qualquer respeito e o direito de ser considerado um atleta", escreveu ainda, num 'post' que mereceu os aplausos de alguns colegas como Rocha, Léo Gugiel, Gonçalo Sobral ou Lúcio Rocha.