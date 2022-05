Chuva de golos nos veteranos no 29º torneio Rui Costa

Na 4ª feira, jogam os seniores, enquanto o dia de hoje é ocupado com a competição dos iniciados. Recorde-se que Rui Costa, agora presidente do Benfica, jogou no primeiro dia do torneio, pelo Damaia Ginásio, em veteranos A.

Realizou-se mais uma jornada do 29º Torneio Rui Costa e com uma chuva de golos num dos duelos de veteranos. O encontro Cruz & Santos-Gestimax terminou com uma vitória folgada dos primeiros por 9-1. Ainda no escalão de veteranos B, o Damaia Futsal perdeu o ‘dérbi’ com o Damaiense, por 3-0, e o Torpedos-Novos Talentos “A” terminou 1-3.