«Conquista inédita e muito merecida»: Fernando Gomes felicita sub-19 pela conquista do Europeu de futsal

O inédito título europeu de futsal de sub-19 logrado pela seleção portuguesa, com uma goleada diante da então bicampeã Espanha (6-2), foi este domingo aplaudido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Numa nota publicada através do sítio oficial do organismo na Internet, o líder federativo felicitou com um "sentimento de incontida alegria" a façanha do conjunto comandado por José Luís Mendes, que sucedeu ao rival ibérico na Zatika Arena, em Porec, na Croácia.

"Os nossos jogadores mostraram a raça, o querer e o talento que os conduziram a uma conquista inédita e muito merecida! A todos eles, ao treinador José Luís Mendes e sua equipa técnica e a todo o 'staff' e estrutura, envio os meus parabéns e gratidão por este título que faltava na nossa galeria de troféus. Devo uma palavra de agradecimento aos clubes e associações que tanto trabalham em prol da modalidade", assinalou Fernando Gomes, que assistiu ao desafio no pavilhão e viu o capitão Lúcio Rocha erguer o cetro.

A Espanha esteve em vantagem com um 'bis' de Pol Salas (cinco e seis minutos), cujo tento na própria baliza atestou a reviravolta dos lusos (27), por entre os golos apontados por Lúcio Rocha (10 e 37), Andriy Dzyalo (20), Tomás Colaço (36) e Pedro Santos (39).

Portugal concluiu um percurso perfeito na terceira edição da prova, que se tinha iniciado com uma reviravolta vitoriosa diante da Espanha (5-3), na ronda inaugural do Grupo A, precisamente um ano depois de ter vacilado diante dos 'vizinhos' na decisão de 2022.