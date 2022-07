Deivd reforça Sp. Braga

Deivd é o mais recente reforço para a baliza da equipa de futsal do Sp. Braga. O guarda-redes, de 33 anos, chega do Torreense, tendo sido uma das revelações da Liga Placard na época passada, naquela que foi a primeira experiência no futsal luso."É um salto muito grande. Toda a gente sabe que o Sp. Braga é um clube mundialmente conhecido. Para mim, é um orgulho muito grande e espero representar o Sp. Braga da melhor forma possível", começou por referir aos meios do clube o jogador que conta ainda com passagens por Espanha e Brasil."Quero ajudar o clube a alcançar os objetivos. Chego a um clube que luta sempre por títulos e foi isso que me motivou a vir para Braga", acrescentou, antes de deixar uma garantia: "Quero afirmar o meu nome no futsal aqui em Portugal e dar alegrias aos adeptos do Sp. Braga."Trata-se da segunda contratação da formação orientada por Joel Rocha para 2022/23, depois da chegada de Tiago Sousa, proveniente do Futsal Azeméis.