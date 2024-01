Diego Cavinato reforça o Guarany

View this post on Instagram A post shared by Clube Atlético Guarany (@guaranyespumoso)

O Guarany, do Brasil, anunciou este sábado a contratação de Diego Cavinato, antigo ala do Sporting.O ala já mostrou satisfação nas redes sociais: "Obrigado meu Deus por mais esta oportunidade. Que a minha fé seja maior que o meu medo". Foram vários os jogadores e antigos jogadores do plantel leonino, como Hugo Neves, Erick Mendonça e Guitta que desejaram boa-sorte ao novo jogador do emblema brasileiro através da caixa de comentários.Recorde-se que o futsalista ítalo-brasileiro, de 38 anos,depois de ter acusado positivo num controlo antidoping. Foi o próprio jogador a dar conta do sucedido nas redes sociais, dizendo que tomou um "medicamento acelerador do metabolismo para perder algum peso ganho devido à paragem" provocada por um traumatismo craniano em treino, mas sem saber que a substância em causa era proibida pela Autoridade Nacional Antidopagem.