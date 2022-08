Diego Nunes está a caminho do Benfica de acordo com o que noticia o jornalista especializado em futsal Gustavo Muñana. O ala brasileiro, de 27 anos, terá pedido para deixar o Palma Futsal, emblema do campeonato espanhol, e a oficialização do negócio poderá realizar-se em breve. Em contrapartida, o negócio deixará uma "importante mais-valia" ao clube do país vizinho que ofereceu o maior contrato da sua história a Diego Nunes.O ala está no Palma Futsal desde 2017 e naquele emblema não conquistou qualquer título a nível coletivo.Para o lugar de Nunes, o clube espanhol já contratou o experiente Mario Rivillos.