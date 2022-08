Diego Nunes reforça futsal do Benfica: «Sempre quis dar um salto na minha carreira»

Diego Nunes é reforço da equipa de futsal do Benfica. O ala internacional brasileiro, que chega dos espanhóis do Palma Futsal, assinou um contrato válido até 2026."Sempre quis dar um salto na minha carreira e chegar a um clube grande como é o Benfica, habituado a ganhar títulos e esse é um desafio muito grande, é o sair da minha zona de conforto. Foi uma decisão muito importante para mim, espero poder responder à altura do clube", disse à BTV.Diego Nunes está convicto que vai ser bem sucedido no Benfica depois de cinco anos no Palma Futsal. "A Liga espanhola é muito boa, com um nível muito alto, e ao que mais tenho de me adaptar agora é ao ritmo da equipa, do Clube, dos jogadores, da equipa técnica, mas acho que vai ser tranquilo", analisou o jogador, que contabilizou 31 jogos e 15 golos na época passada.Diego Nunes, que descreve como "um jogador com qualidades no um para um", deixou uma garantia: "Vim para ajudar a equipa. Sei que o Benfica é um clube que está sempre na discussão dos títulos e foi para isso que eu vim. Quero poder dar o meu máximo, sabendo da responsabilidade que vou ter e do meu dever dentro da equipa."