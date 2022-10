Dieguinho despede-se do Joinville e está a caminho da Indonésia

Dieguinho está de saída do Joinville. Três temporadas depois, o principal marcador do emblema brasileiro e que passou pelo Sporting, vai dar um novo rumo à carreira, aceitando uma proposta do Bintang Timuri, da Indonésia, como avançou a jornalista Flavia Domingues.Segundo a mesma fonte, as questões salariais estarão na origem da decisão do brasileiro em abandonar o Joinville. Em três anos no clube brasileiro, o pivô marcou 107 golos em 112 partidas."Obrigado e até breve Dieguinho! Foram 112 jogos, 107 golos, títulos e muita sinergia entre Dieguinho e JEC/Krona. O nosso camisola10 recebeu uma proposta para deixar o tricolor e após conseguirmos estender a sua permanência até o final da LNF, chegou o momento de ir. Você está na nossa história e que isso seja apenas um até logo! Temos certeza que aí dentro bate um coração preto, branco e vermelho", escreveu o Joinville nas redes sociais. Por sua vez, o jogador retriubui as palavras com a seguinte mensagem: "Sem palavras para tudo o que aconteceu, só quero agradecer todo carinho e respeito que vocês tiveram comigo, vocês são demais!"Recorde-se que Dieguinho jogou no Sporting durante três épocas (de 2016 a 2019) e marcou 78 golos em 111 jogos, tendo conquistado dois campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, duas Supertaças e uma Liga dos Campeões.