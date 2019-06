Dieguinho: «Esta saída é um até logo!»

Dieguinho deixou o Sporting, colocando um ponto final numa ligação de três temporadas, mas admite regressar ao clube num futuro próximo. Em entrevista ao 'Jornal Sporting', o pivô, de 29 anos, explicou que a saída dos leões esteve relacionada com motivos pessoais, mas deixou a garantia de que este adeus é um... "até logo"."Acho que isto não é um 'adeus', mas sim um 'até logo'. Tenho vontade de voltar a jogar aqui, de voltar a ver os adeptos a gritar o meu nome, a festejar os meus golos e de voltar a ajudar o Sporting a conquistar ainda mais títulos. Vou sentir falta de tudo! Do país, do Sporting, dos treinos, do dia-a-dia com a rapaziada, de todos aqui no clube, que me trataram muito bem. Não tenho de me queixar de nada, só tenho de agradecer", disse Dieguinho."A minha saída deve-se simplesmente à minha família. Estou aqui sozinho há três anos, toda a minha família e a minha mulher estão no Brasil. Chegou o momento de estar mais próximo deles, mas não há nada que me impeça de um dia voltar a estar com estes adeptos maravilhosos", reforçou o jogador.Sobre a aventura no Sporting, Dieguinho guarda na memória vários momentos positivos: "O momento em que fomos campeões europeus marcou-nos a todos, jogadores e adeptos, e vai ficar para sempre. Foram poucos os momentos de tristeza, mas a derrota que sofremos por 7-0 [final da UEFA Futsal Cup de 2016/17, com o Inter Movistar] foi o mais triste que vivi no Sporting. Em compensação, voltámos lá e conseguimos o título europeu", atirou o pivô brasileiro, que reservou ainda algumas palavras elogiosas a Nuno Dias e a um companheiro muito especial."É um grande treinador, com muito futuro. É jovem e tem muito para conquistar. Desejo tudo de bom para ele e para o restante staff. Quando cheguei a Lisboa todos os jogadores tinham familiares e a exceção era o Deo. Por isso, foi um dos jogadores com quem mais tive contacto no início. Ajudou-me bastante e foi um parceiro!"No Sporting, Dieguinho conquistou oito títulos: UEFA Futsal Champions League (1), campeonato (2), Taça de Portugal (2), Supertaça (2) e Taça da Liga (1).