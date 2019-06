Dieguinho falha 'negra' com o Benfica devido a castigo de dois jogos

Dieguinho, do do Sporting, foi suspenso por dois jogos e vai falhar a decisão da final do campeonato nacional de futsal com o Benfica, anunciou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).De acordo com o Conselho de Disciplina da FPF, o pivô leonino foi castigado por "ofensas corporais a jogador", num lance em que se envolveu com o benfiquista Robinho e acabou por ser expulso, na terceira partida da final, que o Benfica venceu por 4-3, na Luz.Dieguinho já cumpriu o primeiro dos dois jogos de castigo, tendo falhado o quarto encontro, disputado na quinta-feira e que terminou com o triunfo do Sporting, por 5-3, após prolongamento, no pavilhão João Rocha.Fora do quinto e decisivo jogo vai também ficar Pedro Cary, expulso na última partida.Benfica e Sporting jogam no domingo o quinto e derradeiro encontro da final, no pavilhão da Luz, a partir das 14:20.