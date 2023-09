Diogo Santos substitui lesionado Carlos Monteiro na seleção de futsal

O ala Diogo Santos foi chamado para substituir Carlos Monteiro, que está lesionado, na convocatória da seleção de futsal para os dois jogos de qualificação para o Mundial com a Arménia, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o organismo, Carlos Monteiro, jogador do Benfica, utilizado nas vitórias frente à Finlândia (5-1) e Geórgia (4-2), está "lesionado e foi considerado inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF" para o duplo compromisso luso na Ronda de Elite.

Diogo Santos, de 22 anos, soma duas internacionalizações pela seleção principal, depois de ter participado em jogos de preparação com Itália, disputados em abril, em Vila do Conde.

A seleção portuguesa, campeã do mundo, intercontinental, e bicampeã europeia, concentra-se no domingo, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciar a preparação dos dois jogos com a Arménia, da terceira e quarta jornadas do Grupo E da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2024.

O primeiro encontro vai ser disputado em Erevan, no Karen Demirtchian Sport Complex, em 06 de outubro, enquanto o segundo está agendado para a Póvoa de Varzim, em 11 de outubro, sendo que as duas seleções nunca se enfrentaram.

Portugal lidera o Grupo E da Ronda de Elite, com seis pontos em dois jogos, mais três do que Finlândia e Geórgia, enquanto a Arménia segue com zero pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no próximo ano, no Uzbequistão, e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde vão sair os últimos dois qualificados europeus.





Lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Cristiano Marques (Anderlecht, Bel) e André Correia (Leões Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica), Diogo Santos (Sporting) e Kutchy (Benfica).

Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).