Diretor desportivo da seleção espanhola garante que Joel Rocha vai treinar o Sp. Braga

Tras realizar una gran inversión en jugadores en verano, Braga había perdido 4 partidos y ganado 2 y ahora sí empieza a construir el proyecto de una manera más lógica y contrata al ex de Benfica, Joel Rocha, por lo que queda de temporada y tres más para suplir a Bruno Guimaraes. https://t.co/jP4dKmDCva — Gustavo Muñana (@gustavomunana) November 9, 2021

O Sp. Braga dispensou esta segunda-feira Bruno Guimarães do comando técnico da equipa de futsal, mas já terá escolhido um substituto. Trata-se de Joel Rocha, antigo treinador do Benfica, de acordo com Gustavo Muñana, diretor desportivo da seleção espanhola, que dá conta da alegada contratação nas redes sociais."Depois de fazer um grande investimento em jogadores no verão, o Braga tinha perdido 4 jogos e ganhou 2 e agora começa a construir o projeto de uma forma mais lógica e contrata o ex-Benfica, Joel Rocha, para o resto da temporada e ainda mais três para substituir Bruno Guimarães", pode ler-se.