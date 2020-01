Eléctrico bate Quinta dos Lombos e segue para as meias-finais

O Eléctrico é o primeiro semi-finalista da edição de 2019/2020 da Taça da Liga. O conjunto de Ponte de Sor até começou a perder, mas conseguiu a reviravolta frente ao Quinta dos Lombos e venceu por 5-4.

A partida começou equilibrada, mas, à passagem do minuto 5, Ludgero colocou o Quinta dos Lombos na frente do marcador, isto antes de Gonçalo Sobral fazer o golo da tarde na marcação de um livre direto. O Eléctrico ainda reagiu antes do intervalo, fazendo o 2-1 por intermédio de Rodriguinho.

Se, na primeira parte, a equipa de Carcavelos foi superior, a verdade é que a segunda parte foi dominada quase na totalidade pelo Eléctrico. Silvestre Ferreira fez o empate numa jogada de insistência, seguindo-se os tentos de Bello, Henrique Vicente e Wendell. O Lombos ainda tentou reagir apostando no 5x4+GR, mas os golos de Manuel Mesquita e Hugo Neves foram insuficientes