Líder invicto, o Benfica visita hoje o Eléctrico e Pulpis conhece "as dificuldades que a equipa terá pela frente". "O Eléctrico tem muita profundidade no banco e é uma equipa muito complicada em casa. Na época passada, fora, perdemos o jogo da fase regular. Vencerá quem cometer menos erros", analisou o técnico dos encarnados à BTV. Campeão em título, o Sporting enfrenta o Ferreira do Zêzere e Paulo Luís, adjunto de Nuno Dias, sublinhou à Sporting TV a importância de vencer. "Esta jornada define a classificação da primeira volta, o que para nós é importante pois daí sairá o adversário na Taça da Liga. É uma deslocação que temos de preparar com algum cuidado."