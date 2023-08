Elenco de luxo debate ao nível da elite mundial

A 6ª edição do Record Internacional Masters Futsal, que se realiza de 23 a 27 deste mês, em Portimão, conta com uma inovação: um debate alargado de ideias e reflexão sobre a modalidade por parte dos principais estrategas da mesma. Os treinadores principais das seis equipas presentes – Sporting, Benfica, Sp. Braga, Palma, Kairat e Anderlecht – constituem, juntamente com a participação especial do selecionador nacional Jorge Braz, o elenco de luxo protagonista do primeiro Record Summit Masters Futsal, inédito fórum de discussão da modalidade, reconhecido pelo IPDJ, que decorrerá no dia 25, enquadrado no programa do evento que abre a época da modalidade.

O programa da cimeira já está definido. António Vadillo (Palma) - ‘O Microciclo da Final Four da UEFA Futsal Champions League’; Luca Cragnaz (Anderlecht) - ‘Gestão do Percurso na UEFA Futsal Champions League, Planificação e Adaptação’; Joel Rocha (Sp. Braga) - ‘Organização e Planificação’; Mário Silva (Benfica) - ‘Gestão Emocional e Psicológica no Alto Rendimento, Diferentes Contextos’; Marlon Velasco (Kairat) - ‘Preparação e Planificação Anual no Contexto Interno vs Contexto Internacional’; e Nuno Dias (Sporting) - ‘Integração de Atletas de Formação no Alto Rendimento’ serão os preletores da conferência, seguindo-se uma mesa redonda que integra, também, o selecionador Jorge Braz e que antecipa uma sessão de esclarecimentos no final.