Erick: «É muito importante entrar logo a vencer para impor a nossa posição»

A época pode ser nova, mas os hábitos de ganhar mantêm-se. Pelo menos é assim que Erick Mendonça encara o desafio da Supertaça frente ao Benfica. "É muito importante entrar logo a vencer para impor a nossa posição", assegurou o universal, de 27 anos, que dá a receita para ultrapassar as águias: "Neste tipo de jogos ganha quem for mais intenso, quem for mais competente nos detalhes, quem quiser mais ganhar. A equipa que conseguir controlar a questão emocional e a parte dos duelos individuais tem vantagem e acho que pode ser aí o ponto chave."