Estrela deixa futsal feminino do Benfica

O nome do sucessor do técnico de 43 anos , que liderou as águias na época passada à conquista do pentacampeonato, ainda não é conhecido.

Luís Estrela já não é o treinador da equipa feminina de futsal do Benfica. A decisão foi comunicada ao plantel, após o jogo com o Santa Luzia, que as encarnadas venceram por 4-3.