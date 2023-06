Ex-Benfica lidera Belenenses

O Belenenses anunciou a contratação de Pedro Henriques para treinador da equipa de futsal, que está de regresso à Liga Placard. O técnico de 47 anos, que tem 6 títulos no currículo conquistados ao serviço da equipa feminina do Benfica, regressa a uma casa que bem conhece, pois foi adjunto de Alípio Matos entre 2006 e 2008.

Com muitos anos de experiência em Portugal, Pedro Henriques conta ainda com aventuras no Japão, como adjunto do Nagoya Oceans, e, mais recentemente (2022), na seleção da Guiné-Bissau.

João Filipe Soares assume leoas

Por seu lado, o Sporting apresentou João Filipe Soares como treinador da equipa feminina de futsal. O técnico, que jogou 6 anos com Nuno Dias, orientou a Académica nas últimas 3 temporadas, tendo terminado a última liga feminina no 9º posto.