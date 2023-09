Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-colega de escola apresenta José Luís Mendes, campeão europeu de sub-19: «Homem reservado com grande paixão pelo futsal» Paulo Meireles convidou o selecionador português deste escalão, que ontem conquistou o Euro, para treinar a Universidade da Beira Interior no final do século passado





O selecionador José Luís Mendes com o troféu que conquistou ontem

• Foto: UEFA