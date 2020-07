Ex-companheiro de equipa de Ricardinho: «Foste, és e serás sempre a minha referência»

O jogador espanhol de futsal Rafa Ropero, ex-companheiro de Ricardinho no Inter Movistar, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem ao internacional português, que deixou o clube espanhol no final de contrato.





Gracias por todo lo que has hecho por mi @ricardinho10ofi

Fuiste,eres,y serás mi gran referente. pic.twitter.com/u4bYcEzAWI — Rafita Ropero Delgado (@RafitaRd10) July 2, 2020

"Obrigado portudo o que fizeste por mim. Foste, és e serás sempre a minha referência", escreveu o jovem jogador, de 21 anos, no Twitter, onde publicou também um pequeno vídeo com o craque português.Recorde-se, Ricardinho deixou o Inter Movistar, onde passou as últimas sete temporadas, não tendo participado nos últimos jogos. O internacional português admitiu que a relação entre as partes ficou afetada desde o anuncio da sua saída no final da época.