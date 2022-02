Fase final da Liga dos Campeões pode ser jogada apenas com Benfica, Sporting e Barcelona

A final-four da Liga dos Campeões de futsal foi afetada face às medidas punitivas de UEFA e FIFA em relação a clubes ou seleções russas. O Tyumen é uma de quatro formações apuradas para a fase final da prova que agora poderá ser disputada apenas a três.Na derradeira fase estão os portugueses de Benfica e Sporting, tal como os espanhóis do Barcelona. A final-four está agendada para abril em Riga, na Letónia.Em alternativa a uma final a três, a UEFA poderá optar por 'repescar' os cazaques do Kairat, segundos classificados do grupo A da Ronda de Elite que os russos do Tyumen findaram no primeiro posto.