Fernando Gomes anuncia que Ricardinho será 'embaixador vitalício da Seleção'

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou tristeza pelo adeus de Ricardinho à Seleção Nacional e anunciou que o 'Mágico' será embaixador da Seleção Nacional. O líder federativo desafiou-a vestir mais uma vez a camisola das quinas, num pavilhão cheio, em Portugal, para uma despedida condigna."O Ricardinho tomou uma decisão e decidiu comunicá-la aqui na Cidade do Futebol, perto dos troféus que ele ajudou a conquistar. Podia falar da carreira do Ricardo, do que lutou por nós, do que chorou por nós, mas sinceramente prefiro falar do homem para lá da quadra.""Que nos ensina o Ricardo quando não está a jogar? Que raramente a vida começa no local óbvio. Ele como atleta nasceu fora dos grandes clubes. Temos de trabalhar para a base em vez de olhar para medalhas ou troféus. E não sei se há atleta de alto nível a ir a escolas, clubes e associações como ele, a ensinar rapazes e raparigas a jogar futebol. Fora da quadra é um motor de ignição para praticantes.""Fora da quadra ele ensina-nos a ser saudavelmente inconformados. A vida não é uma curva linear. Ele ensina-nos que quando a curva desce está sempre nas nossas mãos inverter o caminho.""É com um misto de sensações que reajo a esta decisão. Entendemos e respeitamos. Sem ti na quadra nenhuma equipa fica mais forte.""É com mágoa que digo que ainda não temos aqui na Cidade do Futebol o pavilhão das nossas seleções e para cuja existência tanto trabalhaste. Dizias que ia ser um dia duro, de muito ogulho, é isso também o sinto.""Que aceites tornares-te a partir de hoje embaixador vitalício da nossa Seleção. Que nos permitas fazer a tua última internacionalização em solo português, num pavilhão cheio. Sei que hoje sais da nossa quadra, mas sabemos que nunca sairás da Seleção de Portugal."