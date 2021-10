Fernando Gomes e a conquista do Mundial de futsal: «Um dos maiores feitos alguma vez alcançados»

A Seleção Naciomal de futsal, que domingo se sagrou campeã do mundo, foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Fernando Gomes, presidente da FPF, considerou que "o país só viverá mais momentos como o de ontem se tiver a humildade de perceber como alargar a sua base".





"Ganhar um Campeonato do Mundo, verdadeiramente global, uma modalidade onde jogam mais de 150 países, é um feito, uma realização que levaremos tempo a entender. Um feito que começa nos pais, que incentivam as crianças a praticar desporto, e que segue nos clubes. O país só viverá mais momentos como o de ontem se tiver a humildade de perceber como alargar a sua base", disse, frisando: "Ficou para trás a ideia errada do impossível.""Os problemas das vitórias são mais doces do que os das derrotas. Este grupo de campeões contribuiu para um dos maiores feitos alguma vez alcançado pelo desporto coletivo português", referiu, revelando que "arrancará no início de 2022 a fase 3 da Cidade do Futebol, ali irá nascer o Pavilhão Nacional de futsal."Fernando Gomes deixou uma palavra especial Ricardinho: "Teve a pior lesão que se pode ter. Levou a cabo uma luta solitária, é o melhor jogador de futsal da história, é nosso, continuará nosso e lutará sempre por Portugal. A seu lado teve um grupo que se uniu nos momentos mais sofridos, que foi capaz de esquecer o eu e valorizar o nós."Por fim deixou , "um agradecimento às centenas de portugueses que levaram estes rapazes ao colo na Lituânia."