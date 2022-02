Fernando Gomes enaltece qualidades de uma Seleção de futsal que é "exemplo"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enfatizou este domingo as qualidades da seleção portuguesa de futsal, que se sagrou bicampeã europeia, considerando que os jogadores são um exemplo a seguir por todos os desportistas.

"Gostaria de enfatizar todas as qualidades de um grupo que prestigia incessantemente a FPF, o desporto nacional e o próprio país: a vossa união, dedicação, garra, determinação, espírito de equipa, talento, equilíbrio emocional e estratégico fazem de vocês exemplos a serem seguido por todos os desportistas", sublinhou Fernando Gomes.

O presidente do organismo que tutela o futsal, lembrou ainda que Portugal também é o atual campeão do mundo e que não perde um jogo oficial desde 2016.

"As vossas conquistas, pelo seu brilho, perdurarão na memória de todos nós", acrescentou o dirigente, no início de uma mensagem de felicitações após Portugal vencer hoje a Rússia por 4-2 na final do Europeu, disputado nos Países Baixos.

Na nota, Fernando Gomes deixou também palavras especiais para o selecionador Jorge Braz.

"Mais uma vez conduziu a nossa equipa a uma grande vitória. A marca dos verdadeiros campeões é conseguirem continuar a ganhar. A sua capacidade de organização e liderança, apoiadas num staff e numa estrutura superlativas, foram fatores decisivos na afirmação de Portugal como a maior potência mundial do futsal", disse.

A seleção portuguesa de futsal revalidou hoje o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram a reviravolta lusa, iniciada ainda na primeira parte, aos 19, por Tomás Paçó, depois de a Rússia, que só venceu uma das sete finais que disputou, se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.

A equipa das 'quinas' arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.