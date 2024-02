Ferrão vai deixar o Barcelona e está a ser apontado ao Benfica

A publicação refere ainda que o Benfica se encontra em negociações com André Coelho, antigo jogador dos encarnados entre 2017 e 2020. O internacional português de 30 anos está no Barça desde 2020/21. Já Rocha, pouco utilizado por Mário Silva, poderá fazer o caminho inverso e rumar à Cidade Condal.



Recorde-se que o Barça será um dos adversários de Benfica e Sporting na final four da Liga dos Campeões de futsal, que se realizará, tudo indica, na Arménia, entre os dias 3 e 5 de maio. O outro participante é o Palma, atual campeão europeu, tendo vencido a última final diante do Sporting.





O Benfica está interessado em contar com Ferrão, do Barcelona, na próxima época. A informação chega do portal espanhol 'Relevo', que garante igualmente que as águias são o clube melhor posicionado para a contratação do pivô brasileiro, de 33 anos, que anunciou hoje que não irá renovar contrato.Eleito três vezes o melhor jogador do Mundo (2019, 2020 e 2021), Ferrão ainda não somou qualquer minuto esta temporada devido a uma lesão que contraiu no tornozelo esquerdo. Apesar de estar fora das quadras, suscitou também o interesse de emblemas de Brasil, Rússia e Arábia Saudita.