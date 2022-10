Ferreira do Zêzere vive “sonho”

O Ferreira do Zêzere teve uma estreia de sonho na Liga Placard ao ganhar (3-2) na visita ao Futsal Azeméis com um golo no último minuto, mas a equipa de Rogério Serrador sabe que há um longo caminho para garantir a permanência. “Foi um triunfo importante sobre um concorrente direto", vinca o técnico, que, aos 40 anos, cumpriu "um sonho" ao debutar como treinador no escalão principal, após um percurso no qual treinou todos os escalões de formação e em todos os campeonatos desde os distritais. A adaptação do Ferreira do Zêzere à nova realidade tem sido rápida, mas o técnico considera que a equipa tem de ter "consciência das limitações e do contexto".

"Competimos na melhor liga do mundo. O facto de termos jogadores com pouca experiência a este nível não significa que não tenhamos talento. Temos. E muito. O meu trabalho é transformar a falta de experiência em sede de vitórias para atingirmos o nosso objetivo", salienta o timoneiro, que espera “o apoio dos adeptos" na receção ao Candoso para encarrilar a equipa para o que resta da época.