A Final Four da Liga dos Campeões de futsal de 2024 vai jogar-se na Arménia, em Erevan, no primeiro fim de semana de maio do próximo ano, confirmou esta segunda-feira a UEFA. Sporting, Benfica, Barcelona e Palma são as equipas que vão disputar a competição.O sorteio das meias finais ainda não tem data confirmada, mas os jogos vão ser disputados a 3 de maio. A final e o playoff para definir os 3.º e 4.º classificados jogam-se dois dias depois.