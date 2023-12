Final four da Liga dos Campeões na Arménia: Sporting e Benfica juntos em participação à UEFA

A UEFA atribuiu à Arménia a realização da final four da Liga dos Campeões de futsal, entre 3 e 5 de maio do próximo ano, mas nunca foi uma escolha consensual entre os quatro clubes participantes – Sporting, Benfica, Barcelona e o atual campeão europeu Palma –, todos eles da Península Ibérica e que teriam de fazer mais de 5 mil quilómetros para disputar a competição.Agora, segundoapurou,, tendo sido hoje entregue no órgão que tutela o futsal europeu, em conjunto com a dupla portuguesa, uma participação a demonstrar o seu desagrado pela atribuição da organização a Yerevan, capital da Arménia. Recorde-se que a federação daquele país foi recentemente punida devido ao caso das "naturalizações express".