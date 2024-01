Futsal feminino: Benfica goleia Nun'Álvares

O Benfica recebeu e venceu o Nun’Álvares por 4-0 em jogo da 17ª jornada da primeira fase da Liga Placard. Maria Pereira (10’ e 26’) e Angélica Alves (18’ e 21’) apontaram os golos das hexacampeãs, que continuam isoladas no 1º lugar com 16 vitórias em 16 partidas, mas agora com mais 6 pontos do que as fafenses. O jogo ficou marcado pela expulsão de Fifó por protestos e também pelas lesões de Raquel Santos (joelho) e Pisko (nariz).