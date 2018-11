Futsal feminino: Benfica vence dérbi frente ao Sporting

Pavilhão nº2 da Luz bem composto. Está quase a começar o clássico!



As encarnadas são as atuais campeãs nacionais, tendo somado 36 pontos na fase de apuramento de campeão na época passada. O Sporting ficou na 2.ª posição com 33 pontos.



O Benfica recebe o seu rival na liderança. As encarnadas somam seis vitórias em outros tantos jogos num total de 18 pontos. As leoas escorregaram na primeira jornada no terreno do Quinta dos Lombos e somam menos dois pontos que o Benfica.



Boa tarde! Record vai acompanhar todas as incidências do dérbi de futsal feminino. Benfica e Sporting encontram-se na 7.ª jornada do Campeonato Nacional - Zona Sul.

O Benfica venceu o Sporting por 3-2 na 7.ª jornada do Campeonato Nacional - Zona Sul. O Benfica entrou melhor, mas foi o Sporting quem marcou primeiro por intermédio de Cátia Morgado. O Benfica respondeu ainda na primeira parte com golos de Sara Ferreira e Maria Pereira. As leoas reagiram e a capitã leonina, Débora Queiróz, fez o empate com um golo de belo efeito. O tento da vitória foi marcado por Sara Ferreira após livre indireto bem executado pelas águias. O Benfica aumenta para cinco pontos a diferença para o Sporting.40' - Termina a partida. O Benfica vence o dérbi por 3-2.39' - Bola no poste de Fifó.37'- Sporting a atacar com guarda-redes avançado.- Livre indireto batido por Inês Fernandes que assistiu Sara Ferreira que fez o segundo golo da conta pessoal. Jogada estudada das encarnadas.31' - Responde o Benfica com um remate frontal de Fifó, mas a bola saiu por cima.- Que golo de Débora Queiróz! Canto batido para a área do Benfica e a capitã, sem deixar a bola bater no chão, rematou em força para a baliza à guarda de Ana Catarina. Está feito o empate.25' - Maria Rocha, agora na baliza do Sporting, recebe assistência após queixas na mão.24' - Responde o Sporting! Remate fortíssimo de Jéssica Cordeiro, com a bola a bater na trave. Melhor oportunidade de golo das leoas na 2.ª parte.23'. Mais uma oportunidade para Janice. A pivô puxou para o meio e rematou com estrondo à trave.22' - Excelente jogada de transição como mandam as regras, mas Janice foi displicente ao querer finalizar de calcanhar. Benfica continua a ameaçar.21' - Grande remate de Fifó. A jogadora que esteve em destaque nos Jogos Olímpicos da Juventude rematou ao ângulo superior, mas Grenha esticou-se e defendeu para canto. Passou o perigo para o Sporting.20' - Começa a segunda parte.As encarnadas recolhem ao balneário em vantagem. A equipa orientada por Bruno Fernandes está a pressionar alto o Sporting, o que tem dificultado as saídas para o ataque das leoas. O Benfica está a dominar a partida, mas tem pecado na finalização, em contraste com o Sporting que marcou nas poucas oportunidades que teve.20' - Intervalo na partida.19' - Remate em jeito da jovem encarnada Raquel Santos, mas Grenha defendeu para canto.17' - Bola no poste do Sporting! Recuperação de bola de Janice, mas a camisola 8 rematou ao poste na cara da guarda-redes leonina.15' - Remate frontal de Nina Pereira, mas nova defesa da guarda-redes do Sporting. Ana Grenha é a figura de destaque do Sporting na primeira parte.14' - Que perigo! Bola perdida pela defesa do Sporting, com Janice a contornar Ana Grenha, mas a atirar à malha lateral. Benfica muito perto do terceiro.- Maria Pereira coloca o Benfica na frente após contra-ataque. A ala rematou para o primeiro poste com Ana Grenha a ficar mal na fotografia.11' - Responde o Sporting com uma contra-ataque rápido, mas o remate de Jéssica Cordeiro saiu ao poste.10' - Nova oportunidade para o Benfica com Inês Fernandes a rematar por cima da baliza do Sporting.Sara Ferreira faz o empate através da marcação de um penálti. Ana Grenha tentou adivinhar o lado, mas a bola saiu para o outro.8' - Mão na bola de Débora Queiróz e penálti para o Benfica.Grande golo de Cátia Morgado com um remate frontal fortíssimo a inaugurar o marcador. O Benfica até teve as melhores oportunidades, mas as leoas a mostrarem eficácia.6' - Mais uma oportunidade. Confusão dentro de área e Janice rematou à trave. Benfica com uma entrada em grande no jogo e a dar muito trabalho à guarda-redes do Sporting.5' - Grande oportunidade para o Benfica! Janice apareceu na cara de Ana Grenha, mas a guardiã leonina defendeu para canto.4' - Passa o perigo para o Sporting. Sara Ferreira puxou a bola para o seu pé direito e rematou cruzado com a bola a empater no poste. Benfica a entrar melhor.3'- Remate perigoso de Sara Ferreira, mas Ana Grenha defendeu a dois tempos.1' - Começa o clássico no Pavilhão n.º2 da Luz.Ana Catarina, Fifó, Sara Ferreira, Janice Silva e Inês Fernandes.Ana Grenha, Cátia Morgado, Débora Lavrador, Cris e Jéssica Cordeiro.