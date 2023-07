Gonçalo Alves confiante na antevisão do Record Internacional Masters Futsal: «Vamos chegar ao topo mundial»

O Benfica venceu a Taça de Portugal e a Taça da Liga em 2022/23 mas deixou escapar a Liga dos Campeões e o campeonato, aqui diante do rival Sporting, mas o team manager Gonçalo Alves acredita num futuro risonho.

"Temos uma equipa muito jovem, montada há cerca de dois anos, que já cresceu imenso e vai dar frutos, pois estou convicto de que o Benfica acabará por chegar ao topo mundial", assevera o responsável encarnado, que lamentou os percalços da época passada.

"Foi uma temporada muito difícil, com troca de treinador pelo meio, e ainda assim conseguimos dois títulos, sem que isso apague o amargo de boca provocado por não conseguirmos a Liga dos Campeões e o campeonato nacional, como desejávamos", sublinhou Gonçalo Alves.

Em Portimão, no Record Internacional Masters Futsal, o Benfica defrontará apenas as equipas estrangeiras presentes. "Será uma boa oportunidade para perceber alguns sinais de adversários que poderemos encontrar na Liga dos Campeões, pois não jogaremos contra Sporting ou Sp. Braga e não haverá uma aferição de força a nível interno, embora isso não me pareça muito relevante, numa fase ainda de pré-temporada", disse o dirigente encarnado.

Tradicionalmente as águias costumam contar com forte apoio no Algarve e Gonçalo Alves espera que isso se repita. "Esta equipa precisa de apoio e de carinho e os benfiquistas perceberam isso em vários momentos da época passada, pelo que contaremos mais uma vez com esse entusiasmo e um pavilhão cheio", frisou.