Governo felicita "melhor equipa de futsal do mundo" pela conquista do Mundial

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futsal, que se sagrou campeã mundial, na Lituânia, sublinhando que "Portugal é a melhor equipa do mundo".

"O que mais esperar de uma Seleção Nacional? Primeiro a Europa e agora o mundo! Portugal é a melhor equipa de futsal do mundo! Muitos Parabéns @FPF_Futebol e todos os amantes do futsal!", escreveu João Paulo Rebelo na sua conta na rede social Twitter.

Também numa mensagem, na mesma rede social, o Ministro da Educação destacou "o campeonato fantástico" feito pela seleção portuguesa.

"Portugal no mais alto do Mundo do #Futsal. Que campeonato fantástico desta extraordinária @selecaoportugal. Enorme emoção, gigante alegria! Hoje Portugal celebra bem alto! Muitos parabéns aos jogadores, equipa técnica e à @FPF_Futebol", escreveu o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se hoje campeã do mundo pela primeira vez, ao vencer na final a Argentina, por 2-1, em Kaunas, na Lituânia.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.