Guitta explica saída: «Sporting fez-me uma proposta abaixo do que ganho hoje»

Guitta terminou contrato com o Sporting vai jogar num clube russo, mas o guarda-redes garantiu nas redes sociais, em resposta a um comentário no Instagram, que não sai para defrutar de uma 'reforma dourada'."A minha saída não tem a ver com o quanto vou ganhar na Rússia, a opção de sair só se tornou uma realidade depois de o Sporting me fazer uma proposta abaixo do que ganho hoje", explicou o jogador, de 35 anos.