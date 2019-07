Henrique Costa é reforço do Portimonense

O Portimonense, que prepara a sua estreia na 1.ª Divisão de futsal, assegurou os serviços de Henrique Silva, de 24 anos, um ala esquerdino que nasceu no Brasil e jogava na Arménia, sendo internacional por este país.

Henrique Silva deu nas vistas no Santos, no seu país natal, e nas últimas épocas atuou na Croácia e, depois, na Arménia.

Este é o terceiro reforço assegurado pelo Portimonense, depois do ala/fixo Kennedy Ribeiro (ex-Albufeira Futsal) e do ala Nuno Miranda (ex-Fabril do Barreiro).