Higor de Souza diz que Champions chega em bom momento para o Benfica: «Vamos estar ligados ao máximo»

O pivot brasileiro Higor de Souza considerou que a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal chega no melhor momento para o Benfica, que vive atualmente uma boa fase e pretende "estar ligado ao máximo".

"Todos têm vontade de jogar a Liga dos Campeões. Estamos ansiosos e a acreditar que estamos numa boa fase. Não havia momento melhor para estarmos a jogar a Liga dos Campeões", apontou aos jornalistas, antes de um treino de preparação para os duelos.

Os encarnados defrontam, no Grupo B da Ronda de Elite, os cazaques do Kairat, que se perfilam, no plano teórico, como o maior adversário nesta ronda, os eslovenos do FK Dobovec, que derrotaram 8-1 na última fase, e os anfitriões FC Prishtina, do Kosovo.

"Sabemos que a Liga dos Campeões é um campeonato distinto, mas sabemos que os adversários que estão no grupo connosco têm bons jogos nas suas Ligas. Vamos estar ligados ao máximo, sabendo que qualquer equipa nos pode causar dano, mas sabemos da nossa responsabilidade também", afirmou o jogador dos encarnados, de 25 anos.

Depois de uma primeira temporada marcada por uma grave lesão, que o levou a jogar em apenas quatro duelos ao serviço das águias, Higor de Souza vive agora uma nova oportunidade para mostrar o seu valor, estando a realizar um bom início de época, na qual já apontou sete tentos em 14 partidas, um dos melhores registos do campeonato.

"Individualmente, acredito que posso melhorar muito mais ainda. Tenho consciência de que, aos poucos, estou a evoluir e a ter mais confiança. O que me dá tranquilidade é a ajuda dos meus companheiros, que me dão confiança a cada dia que passa", frisou.

O Grupo B será disputado na cidade de Pristina, no Kosovo, um terreno desconhecido para os 'encarnados', mas Higor de Souza entende que isso não servirá como desculpa.

"Sabemos que o fator casa é bastante importante, mas para nós não há isso. O Benfica está preparado para jogar em qualquer lugar e em qualquer sítio", salientou o jogador.

As águias iniciam a Ronda de Elite frente ao FK Dobovec, na quarta-feira, às 16 horas (horas de Lisboa), seguindo-se o confronto com o Kairat, no dia seguinte a partir da mesma hora, concluindo o Grupo B diante do FC Prishtina, no sábado, às 19H. Todos os jogos serão efetuados no Palácio da Juventude e Desporto, em Pristina, no Kosovo.