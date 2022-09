Higor oficializado pelo Benfica: «É um sentimento de alegria conhecer este clube gigante»

O Benfica oficializou esta segunda-feira a contratação de Higor, que assinou contrato até 2026. O pivô brasileiro, de 24 anos, considera que este é o "maior desafio da carreira" e assume que vem "para ajudar"."É um sentimento de alegria poder conhecer este clube gigante. Já tinha a noção que era, mas quando cheguei vi que é maior do que imaginava. Quero conhecer mais e jogar o mais rápido possível para poder dar alegrias aos adeptos", disse o jogador, em declarações à BTV.Higor conhece uma boa parte do plantel e confessa-se preparado para o que aí vem. "Conheço o Diego Nunes, joguei com ele no Palma Futsal, assim como outros jogadores brasileiros. Isso vai ajudar-me na adaptação. Venho para ajudar o Benfica a vencer, com vontade de ajudar o clube a ser maior do que é. Sei que o campeonato é muito duro, com um estilo de jogo muito forte, que é muito intenso, um pouco diferente de Espanha. Mas venho preparado para isso", assegurou.