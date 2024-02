Holandeses em Portugal para conhecerem estratégia do futsal nacional

Uma comitiva de 45 elementos da Federação Holandesa de Futebol (KNVB), incluindo treinadores, membros da direção e outros agentes - incluinco o 'program manager' do Futsal holandês, Mohamed Attaibi, e Sjoerd Jans, do departamento técnico - visitou este sábado a Cidade do Futebol, com o intuito de conhecer a estratégia que Portugal seguiu no futsal.De manhã, assistiu-se a uma apresentação da evolução do Futsal em Portugal, que incluiu História, factos e números, e uma visita pela Cidade do Futebol. Ao início da tarde, a comitiva holandesa conheceu o plano estratégico do Futsal português, que tem conquistado títulos nos últimos anos.