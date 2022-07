Hugo Neves renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Hugo Neves. O pivô de 22 anos, formado em Alvalade, quer agora afirmar-se na equipa de Nuno Dias depois de três épocas consecutivas emprestado a outros clubes."Assinar traz-me um sentimento de orgulho e responsabilidade, porque estar no Sporting é estar habituado a ganhar. Quem vem para aqui, vem já com o ADN vencedor e é isso que queremos para a nova época", afirmou o jogador aos meios do clube.Em 2019 Hugo neves foi eleito o melhor jovem do Mundo pelo 'Futsalplanet'. Após ser emprestado ao Quinta dos Lombos em 2019/2020 e na primeira metade de 2020/2021, Neves regressou a Alvalade para a etapa final da época, e ainda participou nas conquistas do campeonato e da Taça da Liga. Na época transata voltou a ser cedido, ao Eléctrico, onde se destacou com 15 golos em 34 jogos"Os empréstimos foram uma forma de crescer. Agradeço a confiança do míster [Nuno Dias] e regresso para triunfar, porque é isso que o Sporting faz. Vamos lutar por todos os troféus que o clube disputar para no final sorrirmos juntos", resumiu. A fechar, o pivô deu-se a conhecer aos adeptos: "Sou um jogador extrovertido dentro e fora de campo, mas sou trabalhador e dou tudo. Sou Sportinguista e, sempre que vestir esta camisola, podem esperar de mim trabalho e suor dentro da quadra".