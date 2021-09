Ilhas Salomão-Portugal, em direto

há 1 horas 14:15

Consolidar entrada triunfante com os 'oitavos' à vista



FPF

Os campeões europeus procuram consolidar a entrada triunfante na prova, depois da vitória por 4-1, diante da Tailândia, tendo pela frente a mais frágil seleção do Grupo C, que sofreu uma goleada com Marrocos, por 6-0, na ronda inaugural.



O triunfo valerá o apuramento imediato para os oitavos-de-final se, à mesma hora, o Panamá e o Vietname empatarem, em jogo do Grupo D, mas também pode chegar mais tarde, caso os marroquinos não percam com a Tailândia, no outro encontro do agrupamento C.



Para os 'oitavos', qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros.