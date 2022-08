Inês Fernandes renova com o Benfica

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação de Inês Fernandes, capitã da equipa feminina de futsal que vai para a 15.ª temporada ao serviço do clube."Fico feliz como atleta, e não é segredo nenhum que sou adepta do Benfica. Poder estar cá, numa equipa campeã nacional e pentacampeã nacional, é uma responsabilidade, mas um grande orgulho. Sempre disse que enquanto estiver bem física e mentalmente capaz de ajudar o Benfica, vou estar cá. O Benfica acredita que posso ajudar mais um ano, fico feliz. São 15 anos, e 15 anos bem passados", sublinhou, à BTV, a jogadora de 32 anos.Inês Fernandes deixou o mote para a temporada 2022/23, destacando o crescimento da modalidade em Portugal. "A qualidade do futsal feminino tem aumentado, das modalidades femininas também, e quando o espetáculo começa a ser bom as pessoas aderem. O que aconteceu aqui no final da época, na Luz, e, depois, em Fafe, foi espetacular. Não foi só a quantidade de pessoas, mas a forma como interagiram. Nunca me vou cansar disso. Há muita coisa ainda para conquistar e muito por que lutar. Vamos a isso!", rematou.