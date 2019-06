Internacional Pauleta é reforço do Sporting

O ala Pauleta é reforço do Sporting, com o jogador a chegar aos leões proveniente do Fundão, clube que representou nas duas últimas temporadas."Paulo Mendes, mais conhecido no mundo do futsal por Pauleta, tem 25 anos, joga na posição de ala, é internacional A e é uma das promessas do futsal nacional tendo sido uma das grandes revelações da Liga Sport Zone na época 2018/2019", refere o clube leonino.Para o jogador, recentemente internacional por Portugal, a chegada ao Sporting tem como objetivo ganhar."Pretendo conquistar títulos e estou aqui para ajudar o clube. É um sentimento de orgulho, para mim e para qualquer jogador, representar o Sporting Clube de Portugal", disse o jogador, citado pelo clube.Na última época o Sporting, treinado por Nuno Dias, sagrou-se campeão europeu pela primeira vez, vencendo na final o Kairat Almaty, e no campeonato português, depois de um tricampeonato, acabou em segundo, atrás do campeão Benfica.Antes do Fundão, Pauleta jogou nos Leões de Porto Salvo e no Belenenses.