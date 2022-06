Ivan Almeida denuncia racismo contra Nilson no Sporting-Benfica: «Se ele reagir, quero ver se algum dirigente vem dizer que encenou»

Quero ver se o Nilson reagir, se vem algum dirigente dizer que fez uma encenação e uma grande palhaçada também.

Se ficarmos calados e sem reagir perante situação dessas tamos a ser “enablers” do racismo.

Até quando isto vai continuar e vocês acharem isto normal??? https://t.co/Ztnf9d8BGW — Ivan Almeida (@ifalmeida) June 18, 2022

"Quero ver se o Nilson reagir, se vem algum dirigente dizer que fez uma encenação e uma grande palhaçada também. Se ficarmos calados e sem reagir perante situação dessas estamos a ser 'enablers' do racismo. Até quando isto vai continuar e vocês acharem isto normal???", atirou o basquetebolista encarnado no Twitter.Recorde-se que o cabo-verdiano garantiu ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena na recente final da liga de basquetebol, entre FC Porto e Benfica, recordando na publicação de hoje as palavras de Afonso Barros, diretor portista, que negou qualquer racismo e acusou o adversário de "palhaçada" De resto, Nilson já tinha denunciado , no mês passado, uma situação de racismo de que foi alegadamente alvo num jogo com o Sporting, na final da Taça de Portugal de futsal, "por parte de um colega de profissão".