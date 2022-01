Janice entre as candidatas a melhor futsalista do Mundo

A portuguesa Janice Silva foi nomeada para o galardão de melhor futsalista do Mundo em 2021. O prémio irá ser atribuído pelo reconhecido portal 'Futsal Planet'.A pivô, de 24 anos, jogou toda a carreira no Benfica até ao ano transato. Neste momento, alinha também, pela primeira vez, fora do campeonato português de onde saiu para envergar a camisola das italianas do Città di Falconara.A brasileira Amandinha ganhou, consecutivamente, o galardão de melhor do ano desde 2014.Amandinha (Leoas da Serra)Emilly Micaela Marcondes (Torreblanca/Burela)Janice Silva (Benfica/Città di Falconara)Luana Moura (Taboão da Serra)Soheila Tarazi (Palayesh Naft Abadan)Elizaveta Nikitina (Aurora)Patricia Peque (Burela)Renatinha (Italcave Real Statte)Taty (Città di Falconara)Miúda (Kick Off C5 Femminile/Francavilla)