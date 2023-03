Janice Silva e o Mundial: «Acredito que desta vai ser de vez»

Ana Azevedo e Janice Silva acreditam que "é desta vez" que a seleção portuguesa feminina de futsal vai conquistar o Campeonato da Europa, que se disputa em Debrecen, na Hungria, entre os dias 17 e 19 de março.

"As finais ficaram para trás e estão no passado, e quem vive do passado não vive o presente. Estamos a viver o presente e a trabalhar afincadamente para conseguir fazer melhor do que o que fizemos nos últimos dois Europeus", disse Ana Azevedo, em entrevista à Lusa.

A estreia da seleção portuguesa feminina de futsal está marcada para dia 17, às 15:00, diante da congénere espanhola, seleção de "má memória" para a equipa lusa, uma vez que foi carrasco das duas finais já disputadas.

"Apesar de termos perdido duas finais, continuo a dizer que nós somos melhores do que elas, e vamos provar isso. Haverá um dia, e tenho a certeza que está próximo, que vamos provar que somos melhores que Espanha. E vamos ser felizes", afirmou a capitã da seleção, aludindo à meia-final.

Para a jogadora do Santa Luzia, o desfecho das duas finais acaba até por ser "um estímulo extra".

"Temos uma rivalidade muito grande com Espanha e, tanto nós como elas, gostamos muito de jogar umas contra as outras porque é onde temos mais competitividade", explicou, sustentando que, por isso, são "os jogos que melhor sabem ganhar".

E para esta "fé" muito tem contribuído a questão mental.

"Às vezes não é o grupo que é diferente. Nós próprias, que construímos o grupo, é que estamos diferentes nos vários momentos. Para melhor", asseverou, dizendo que a equipa está melhor "a nível de campo, mas, acima de tudo, a nível mental", mas que é preciso "subir degrau a degrau".

A confiança na equipa é partilhada por Janice Silva, jogadora do Benfica, que, aos 25 anos, chega à competição num dos melhores períodos da carreira.

"Acredito que desta vai ser de vez. Só depende de nós", enfatizou a pivô que esta época já leva 26 golos em 41 jogos pelas águias.

Questionada sobre aquela que poderá ser a sua importância no capítulo ofensivo, a jogadora afastou o olhar sobre si, confiando no talento de cada uma das colegas de equipa.

"Todos os anos têm entrado jogadoras novas e isso mostra a dificuldade para o staff escolher. Somos jogadoras de enorme qualidade, trabalhamos imenso nos clubes para que consigamos chegar a este nível e estar entre as melhores", disse, acrescentando querer estar "sempre nos momentos decisivos".

Sobre o embate com a Espanha, Janice Silva antecipou um jogo de extrema dificuldade, salientando que, caso ultrapassem a Espanha, o adversário da final, marcada para dia 19, às 19:00, "tanto pode ser a Hungria como a Ucrânia, uma vez que são duas seleções que têm muita qualidade".

A nível individual, Janice Silva admitiu não ter colocado objetivos a nível de golos, todavia, sublinhou que o golo "mais bonito" será a conquista do cetro europeu.

"Como todas nós merecemos e ambicionamos há muito tempo", evidenciou.

A ideia foi também corroborada pela capitã Ana Azevedo, notando que, a concretizar-se a conquista do título, será "o ponto mais alto da carreira", na qual espera ainda disputar um Campeonato do Mundo.

"Temos um Europeu à porta, há possibilidade de haver um Mundial muito em breve, por isso, quem esperou tanto tempo também espera mais um bocado", assumiu a experiente jogadora, de 36 anos, garantindo que "enquanto se sentir bem fisicamente e mentalmente" vai continuar a estar na seleção "com o maior gosto e o maior orgulho".

"Nem que seja no banco a bater palmas", brincou a capitã, apostada em aplaudir a conquista de um título europeu inédito para a história do futsal português feminino.